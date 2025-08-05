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Андрей Разин: у «Металлурга» хороший сплав опыта и молодости, это радует

Андрей Разин: у «Металлурга» хороший сплав опыта и молодости, это радует
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о начале тренировок магнитогорского клуба.

«Новички воспринимают нагрузки с позитивом. Улыбаются, все довольны. Конечно, на сборах тяжело, но без этого никуда. Прошлый сезон мы начинали с четырьмя травмированными нападающими из топ-6. Сейчас хочется закончить предсезонку без травм. У нас хороший сплав опыта и молодости, это радует», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

Напомним, «Металлург» начнёт новый сезон КХЛ домашним матчем с «Ак Барсом» 6 сентября.

Ранее нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался о тренировках под руководством главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

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