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«Пока привыкаю к еде и воде». Новичок «Ак Барса» Биро — об адаптации к России

«Пока привыкаю к еде и воде». Новичок «Ак Барса» Биро — об адаптации к России
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Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро высказался о своём переходе в КХЛ и рассказал об адаптации к России и Казани.

– Какие у вас впечатления от первой недели в Казани?
– Пока всё замечательно, весь персонал мне сильно помогает, ребята в команде здорово приняли, все приятные и общительные. Мне всё очень нравится в клубе.

– Переезд в КХЛ – это новый вызов для вас. Какие ожидания от лиги?
– Думаю, мне нужно будет время на адаптацию. Я не говорю по-русски, в этом могут быть сложности, но Дима Яшкин много мне помогает. Мы сейчас выходим в одном звене, хорошо говорит по-английски и переводит все тренерские установки, так что больших проблем не должно быть. Очень жду старта сезона, хочется поскорее начать играть.

– Когда вы будете готовы на все 100%?
– Думаю, что скоро. Я ещё не до конца привык к смене часовых поясов, перелёт был довольно долгий и тяжёлый. К еде и воде тоже нужно привыкнуть, в половине случаев я даже не знаю, что ем, надеюсь, что это курица. Но через пару дней всё должно прийти в норму – сегодня на тренировке я чувствовал себя уже намного лучше, чем позавчера, — цитирует Биро официальный сайт «Ак Барса».

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