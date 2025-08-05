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Форвард Михаил Фисенко высказался о возвращении в «Ак Барс»

Форвард Михаил Фисенко высказался о возвращении в «Ак Барс»
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Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал начало предсезонных сборов и рассказал о возвращении в стан казанского клуба.

– Вы работаете в тройке с Дмитрием Кателевским и Артуром Бровкиным. Как взаимодействие?
– Только собрались, приступили к работе. Впереди несколько контрольных матчей, есть время наиграть сочетания и понять, кто с кем будет начинать сезон.

– Приятно вернуться в Казань?
– Да, не буду скрывать, что мне здесь нравилось. Классная организация, атмосфера. Рад вернуться в Казань.

– Помимо лидерской роли в раздевалке, что от вас ждёт Анвар Рафаилович?
– Мы с ним обсуждали мою роль перед переходом. Если потребуется, то он сам всё расскажет. Всем моя роль в команде ясна.

– Как охарактеризуете Анвара Рафаиловича?
– Открытый тренер, который первым мне позвонил. Мы долго с ним говорили о многих вещах. Сказал, что хотел бы видеть меня в Казани. Я ответил, что тоже буду рад поработать вместе, — цитирует Фисенко сайт «Ак Барса».

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