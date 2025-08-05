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«Кому-то надо наступить на своё эго ради команды». Бирюков — о новичках «Металлурга»

«Кому-то надо наступить на своё эго ради команды». Бирюков — о новичках «Металлурга»
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о селекционной работе магнитогорского клуба и подробно рассказал о новичках команды.

«Считаю, что мы сработали неплохо. Сделали акцент на ребятах, которые могут сделать результат из полумомента. Понимали нашу проблему и целенаправленно шли к этой задаче. Сейчас самое главное создать дружный и боевой коллектив. Это тоже труд. В команду пришли ребята с именем. Кому-то надо наступить на своё эго ради команды. Если ребята справятся с этим, то, думаю, у нас будет хорошая команда.

Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский, Руслан Исхаков и Дерек Барак – это про забитые голы, креатив и создание моментов. Никита Коротков – двухсторонний игрок, который может сыграть везде. Такие хоккеисты нам нужны. Никита – габаритный и быстрый парень. Молодые ребята также добавят нам свежести – посмотрим, кто это будет. Наверное, мы начнём сезон с этим составом. Держим в голове и центрального нападающего, и защитника. Посмотрим, как всё будет работать. Позднее будем смотреть, чего нам будет не хватать», – приводит слова Бирюкова сайт КХЛ.

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