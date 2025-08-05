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Марченко рассказал про общение с Яшкиным по поводу капитанства в «Ак Барсе»

Марченко рассказал про общение с Яшкиным по поводу капитанства в «Ак Барсе»
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Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко поделился эмоциями от назначения капитаном казанского клуби и рассказал про общение с Дмитрием Яшкиным по данному поводу.

– Вы стали капитаном «Ак Барса», что чувствуете?
– Идёт обычный тренировочный процесс, команда вернулась из отпуска в хорошей форме. Остальное увидим по контрольным играм.

– Расскажите, какой вы видите роль капитана.
– Нет никакой стратегии. Мы вместе идём к одной цели, каждый друг другу помогает, подсказывает.

– С Дмитрием Яшкиным этот момент обсудили?
– Да, обсудили. Тренеры приняли такое решение, между нами всё по-прежнему.

– Выбор капитана проходил совместно с игроками или это решение тренерского штаба?
– Решение тренерского штаба, — цитирует Марченко сайт «Ак Барса».

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