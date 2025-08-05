Михаил Кравец рассказал, как будет комплектоваться «Барыс» к новому сезону КХЛ

Новый главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил, что в новом сезоне КХЛ команда будет комплектоваться из большого числа легионеров.

«При общении с руководством клуба, президентом федерации хоккея мы получили разрешение на то, чтобы выбрать на рынке от 8 до 10 игроков, а также вратаря, если будет такая возможность. У нас есть варианты выбрать игроков из России, Канады, США.

Сейчас есть задача собрать команду, подготовить, научить своим принципам хоккея, постараться улучшить показатели прошлого сезона. Надеюсь, мы будем бороться за плей-офф. Сезон был неудачным, надо постараться реабилитироваться. Все настроены позитивно, настроены изменить ситуацию», — цитирует Кравца ТАСС.

В прошлом сезоне «Барыс» занял последнее место в общей таблице чемпионата КХЛ.