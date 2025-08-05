«Тяжёлый период». Вратарь минского «Динамо» высказался о начале предсезонной подготовки

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко поделился эмоциями от начала предсезонной подготовки и окончания отпуска.

— Все соскучились по хоккею. Начался тяжёлый период предсезонной подготовки. Надо его перетерпеть, чтобы потом было легче.

— Как с Заком Фукале нашли общий язык?

— Нормально. Зак – общительный парень. Никаких проблем. Хорошо общаемся на английском. Но он и русский немного знает, с большего всё понимает.

— Регулярку начнём на выезде. Сразу пять матчей.

— У меня бывал опыт, когда восемь матчей играли на выезде через день и только потом вернулись домой. Ничего страшного в этом нет. Главное – играть в свой хоккей и набирать очки, прогрессировать, — цитирует Демченко пресс-служба клуба.