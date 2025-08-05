«Лада» заключила контракт с защитником Артёмом Земчёнком

Хоккейный клуб «Лада» заключил контракт с 34-летним защитником Артёмом Земчёнком, сообщает пресс-служба клуба. Односторонний контракт с защитником действует до конца сезона-2025/2026.

Земчёнок – выпускник школы московского «Спартака». В системе красно-белых начал свою профессиональную карьеру в 2008 году, дебютировав в КХЛ по ходу сезона-2011/2012. Выступал за «Адмирал» и «Металлург» (Магнитогорск), а также играл в системе СКА. В составе петербургской команды Артём провёл в прошлом сезоне 30 матчей в КХЛ и отметился пятью голевыми передачами.

Всего Земчёнок провёл в КХЛ 592 матча и набрал 136 (26+110) очков при показателе полезности «+108».