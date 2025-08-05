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ХК ЦСКА опубликовал состав на тренировочный сбор в Минске

ХК ЦСКА опубликовал состав на тренировочный сбор в Минске. По традиции армейский клуб будет готовиться к новому сезону КХЛ в столице Республики Беларусь.

Тренерский штаб взял на сборы 34 хоккеиста.

Вратари: Спенсер Мартин, Дмитрий Гамзин, Пётр Андреянов, Александр Привалов.

Защитники: Владислав Ерёменко, Артём Барабоша, Джереми Рой, Николай Макаров, Никита Нестеров (капитан команды), Никита Охотюк, Владислав Провольнев, Иван Патрихаев, Дмитрий Саморуков, Колби Уильямс.

Нападающие: Виталий Абрамов, Николай Коваленко, Денис Гурьянов, Кирилл Долженков, Иван Дроздов, Денис Зернов, Даниэл Спронг, Ретт Гарднер, Павел Карнаухов, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников, Тахир Мингачёв, Алексей Чуркин, Данила Моисеев, Никита Фролов, Прохор Полтапов, Ярослав Яппаров, Егор Соловьёв, Максим Соркин, Иван Янченко.

В заключительный день сборов, 19 августа, ЦСКА проведёт контрольный матч с минским «Динамо».