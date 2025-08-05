«Тампа-Бэй» представила логотип матча на открытом воздухе с «Бостоном»

Национальная хоккейная лига и хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» представили логотип матча на открытом воздухе NHL Stadium Series 2026 года. 1 февраля 2026 года «Лайтнинг» встретятся с «Бостон Брюинз» на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе. Этот матч станет первым в истории лиги матчем на открытом воздухе на футбольном стадионе в штате Флорида.

Фирменный стиль логотипа вдохновлён захватывающей историей и культурой «Тампа-Бэй». Среди дополнительных элементов логотипа – типографика, вдохновлённая нарисованными от руки картами сокровищ. Скрытая молния в потрёпанном парусе на вершине главной мачты служит лёгким намёком на хозяев поля.

Фото: «Тампа-Бэй»

Прежде чем «Лайтнинг» встретятся с «Брюинз», обладатель Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» на стадионе «Лондон Депо Парк», домашней арене клуба Главной лиги бейсбола «Майами Марлинс», в Майами 2 января 2026 года.