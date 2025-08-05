Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Произвёл на меня большое впечатление». Руа высказался о первом номере драфта «Айлендерс»

«Произвёл на меня большое впечатление». Руа высказался о первом номере драфта «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа высказался о контракте новичка Мэттью Шефера, выбранного под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года.

«Мы дадим ему все возможности и будем его поддерживать. Но что мне особенно в нём нравится – это его скромность и благодарность. Я действительно верю, что он добьётся большого успеха. Он очень умный, очень зрелый. Мы уже успели поужинать с ним, и он произвёл на меня большое впечатление», – цитирует Руа пресс-служба клуба.

Начало прошлого сезона 17-летний Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на молодёжном чемпионате мира — 2025 он получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря 2024 года. На его счету всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в прошедшем сезоне.

Материалы по теме
Официально
«Айлендерс» объявили о подписании контракта новичка с первым номером драфта НХЛ — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android