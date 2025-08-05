Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший хоккеист КХЛ Алексей Потапов назначен менеджером по молодёжному резерву «Торпедо»

Бывший хоккеист КХЛ Алексей Потапов назначен менеджером по молодёжному резерву «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший хоккеист КХЛ Алексей Потапов назначен менеджером по молодёжному резерву «Торпедо». Экс-нападающий будет отвечать за работу со спортсменами ВХЛ, МХЛ и ЮХЛ, осуществлять контроль за развитием игроков и их перемещениями между командами.

«Как ребёнок, я делаю первые шаги после завершения карьеры. Было очень волнительно оказаться в раздевалке «Чайки», из которой я сам вышел и прошёл большой хоккейный путь. Теперь моя задача — как можно большее количество ребят выпустить из этой раздевалки в основную команду. Поделиться своим опытом и помочь парням.

Мне есть чему научить подрастающее поколение нижегородцев. Буду направлять ребят и подсказывать им в любых деталях и мелочах, тесно взаимодействуя с нашими тренерами, которых я прекрасно знаю и уважаю. При этом все решения, конечно же, будут исключительно за ними. Работа с молодёжью мне очень интересна», — цитирует Потапова пресс-служба клуба.

За основную команду «Торпедо» Алексей Потапов отыграл 11 сезонов и являлся её капитаном.

Материалы по теме
Двукратный обладатель Кубка Гагарина: «Локомотив» сыграл бы лучше «Эдмонтона» в финале КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android