Бывший хоккеист КХЛ Алексей Потапов назначен менеджером по молодёжному резерву «Торпедо». Экс-нападающий будет отвечать за работу со спортсменами ВХЛ, МХЛ и ЮХЛ, осуществлять контроль за развитием игроков и их перемещениями между командами.

«Как ребёнок, я делаю первые шаги после завершения карьеры. Было очень волнительно оказаться в раздевалке «Чайки», из которой я сам вышел и прошёл большой хоккейный путь. Теперь моя задача — как можно большее количество ребят выпустить из этой раздевалки в основную команду. Поделиться своим опытом и помочь парням.

Мне есть чему научить подрастающее поколение нижегородцев. Буду направлять ребят и подсказывать им в любых деталях и мелочах, тесно взаимодействуя с нашими тренерами, которых я прекрасно знаю и уважаю. При этом все решения, конечно же, будут исключительно за ними. Работа с молодёжью мне очень интересна», — цитирует Потапова пресс-служба клуба.

За основную команду «Торпедо» Алексей Потапов отыграл 11 сезонов и являлся её капитаном.