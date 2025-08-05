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В «Торпедо» оценили назначение Потапова менеджером по молодёжному резерву клуба

В «Торпедо» оценили назначение Потапова менеджером по молодёжному резерву клуба
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Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга оценил назначение Алексея Потапова на должность менеджера по молодёжному резерву нижегородского клуба.

«В течение нескольких месяцев мы с Алексеем обсуждали идею его возвращения в родной клуб. Для нас это имеет определённый знаковый подтекст, потому что Алексей очень хорошо знаком с нашей инфраструктурой. «Торпедо» воспитало его как профессионального хоккеиста, это часть его жизни. В ходе карьеры он работал с различными выдающимися тренерами и сейчас хочет передать весь накопленный опыт молодым парням, тем самым сделав нашу работу с молодёжным резервом ещё лучше», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.

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