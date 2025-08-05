В «Торпедо» оценили назначение Потапова менеджером по молодёжному резерву клуба

Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга оценил назначение Алексея Потапова на должность менеджера по молодёжному резерву нижегородского клуба.

«В течение нескольких месяцев мы с Алексеем обсуждали идею его возвращения в родной клуб. Для нас это имеет определённый знаковый подтекст, потому что Алексей очень хорошо знаком с нашей инфраструктурой. «Торпедо» воспитало его как профессионального хоккеиста, это часть его жизни. В ходе карьеры он работал с различными выдающимися тренерами и сейчас хочет передать весь накопленный опыт молодым парням, тем самым сделав нашу работу с молодёжным резервом ещё лучше», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.