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«Нагрузки жёсткие». Серебряков высказался о начале предсезонной подготовки «Авангарда»

«Нагрузки жёсткие». Серебряков высказался о начале предсезонной подготовки «Авангарда»
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о подготовке к новому сезону. Игроки омской команды вышил из отпуска и начали тяжёлые тренировки.

«Начинается предсезонка, уверен, что ни в одной команде сейчас нет лёгких тренировок. Выполняем установку тренера, стараемся выложиться на максимум, заложить фундамент на будущий сезон. Нагрузки жёсткие, конечно. Задача у «Авангарда» всегда одна, личные цели на сезон тоже есть, но командные – превыше всего. С Андреем Мишуровым вместе были на вратарских сборах, там познакомились, хорошо общаемся», – приводит слова Серебрякова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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