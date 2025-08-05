Агент Кузнецова рассказал, возможно ли возвращение Евгения в СКА в это межсезонье

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, заявил, что хоккеист не вернётся в СКА в это межсезонье. На данный момент форвард ищет варианты трудоустройства в Национальной хоккейной лиге.

‎– Возможно ли возвращение Кузнецова в СКА в это межсезонье?

‎– Нет.

‎‎– Закрыты ли двери в СКА в будущем?

‎– Переговоров никаких нет. Двери, нет, не закрыты. Если они проявят интерес, то будем разговаривать. Но после того, как у нас всё решится с НХЛ.

‎– Евгений часто надевает одежду с изображением логотипа «Трактора». Это никак не связано с его будущим клубом?

‎– Он всегда в ней катался. Просто раньше на это внимания не обращали. Когда он играл в «Вашингтоне», летом тоже в одежде «Трактора» ходил, – цитирует Бабаева «Спорт день за днём».