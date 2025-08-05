Главный арбитр КХЛ поделился подробностями тренировочного сбора судей лиги

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился подробностями тренировочного сбора, в котором примут участие 30 главных судей и 30 линейных.

«В этом году на сбор будет привлечено не так много молодых арбитров, больше проверенных – мы делаем акцент на ребятах, которые уже не первый год в лиге. К сожалению, по возрасту завершили карьеру два опытных арбитра, ещё один неплохой судья поменял фронт работ по его личному желанию.

Рассчитываем на наших ребят, немного меняем нормативы в этом году – впервые проведём «Йо-йо тест» на льду, есть много других новых тестов. Будем обращать внимание на физическую готовность, обязательно будет общение с психологом. Надеемся, что такая обширная программа поможет арбитрам улучшить уровень в этом году», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Перед началом сбора все арбитры прошли углублённое медицинское обследование. Традиционно судьи будут сдавать тесты по физической и ледовой подготовке, а также прослушают теоретические занятия, в том числе по изменениям в правилах в сезоне-2025/2026.