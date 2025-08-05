Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный арбитр КХЛ поделился подробностями тренировочного сбора судей лиги

Главный арбитр КХЛ поделился подробностями тренировочного сбора судей лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился подробностями тренировочного сбора, в котором примут участие 30 главных судей и 30 линейных.

«В этом году на сбор будет привлечено не так много молодых арбитров, больше проверенных – мы делаем акцент на ребятах, которые уже не первый год в лиге. К сожалению, по возрасту завершили карьеру два опытных арбитра, ещё один неплохой судья поменял фронт работ по его личному желанию.

Рассчитываем на наших ребят, немного меняем нормативы в этом году – впервые проведём «Йо-йо тест» на льду, есть много других новых тестов. Будем обращать внимание на физическую готовность, обязательно будет общение с психологом. Надеемся, что такая обширная программа поможет арбитрам улучшить уровень в этом году», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

Перед началом сбора все арбитры прошли углублённое медицинское обследование. Традиционно судьи будут сдавать тесты по физической и ледовой подготовке, а также прослушают теоретические занятия, в том числе по изменениям в правилах в сезоне-2025/2026.

Материалы по теме
«Превращает игру в тараканьи бега». Плющев раскритиковал новое правило в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android