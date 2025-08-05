Американец Чеккони — о переходе в «Авангард»: вся семья очень рада моему переезду в Россию

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони поделился эмоциями от перехода в омский клуб. В прошлом сезоне американский игрок обороны выступал в АХЛ.

«Вся моя семья очень рада моему переезду в Россию, потому что все прекрасно понимают, что это наилучшая возможность для меня сейчас – играть в одной из сильнейших лиг мира. Конечно, было непросто уехать далеко от родных и близких, но для меня всегда хоккей был на первом месте», – цитирует Чеккони пресс-служба КХЛ.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 74 матча за «Айову Уайлд» и «Онтарио Рейн» (АХЛ), в которых набрал 17 очков при показателе полезности «+5» — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего в АХЛ Чеккони сыграл 372 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 66 передач.