«Запомнил, Якупа». Видео реакции Овечкина на хорошую защиту от Якупова на «Матче года»

Нападающий сборной звёзд НХЛ Александр Овечкин отреагировал на хорошее защитное действие форварда сборной КХЛ Наиля Якупова на «Матче года». В одном из эпизодов форвард «Авангарда» заблокировал бросок капитана «Вашингтона», на что Овечкин отреагировал шуткой: «Запомнил, Якупа!» Напомним, матч завершился разгромной победой звёзд НХЛ со счётом 15:3. Овечкин отметился одним голом.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент Александр Овечкин находится в России.