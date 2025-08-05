«Запомнил, Якупа». Видео реакции Овечкина на хорошую защиту от Якупова на «Матче года»
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Нападающий сборной звёзд НХЛ Александр Овечкин отреагировал на хорошее защитное действие форварда сборной КХЛ Наиля Якупова на «Матче года». В одном из эпизодов форвард «Авангарда» заблокировал бросок капитана «Вашингтона», на что Овечкин отреагировал шуткой: «Запомнил, Якупа!» Напомним, матч завершился разгромной победой звёзд НХЛ со счётом 15:3. Овечкин отметился одним голом.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
13 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
3 : 15
Звёзды НХЛ
0:1 Подколзин (Кузьменко) – 02:35 (5x5) 1:1 Ковальчук – 04:27 1:2 Панарин (Сергачёв) – 04:57 (5x5) 2:2 Кравцов (Ткачёв) – 08:05 (5x5) 2:3 Свечников – 10:30 (5x5) 3:3 Голдобин (Нестеров, Порядин) – 16:57 (5x5) 3:4 Гавриков (Марченко) – 18:40 (5x5) 3:5 Бучневич (Кузьменко) – 19:41 (5x5) 3:6 Марченко – 21:56 (5x5) 3:7 Подколзин (Мироманов, Гавриков) – 22:59 (5x5) 3:8 Цыплаков – 23:37 (5x5) 3:9 Малкин (Капризов, Орлов) – 27:03 (5x5) 3:10 Овечкин (Панарин, Романов) – 30:50 (5x5) 3:11 Цыплаков (Воронков) – 35:15 (5x5) 3:12 Капризов (Малкин) – 38:28 (5x5) 3:13 Мичков – 45:50 (5x5) 3:14 Подколзин (Сергачёв, Бучневич) – 58:22 (5x5) 3:15 Кузьменко (Мичков, Воронков) – 59:48 (5x5)
В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент Александр Овечкин находится в России.
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