Наиль Якупов поделился эмоциями от открытой тренировки с болельщиками «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился эмоциями от открытой тренировки, на которой присутствовали болельщики омского клуба.

«Провели открытую тренировку для наших потрясающих болельщиков! По себе скажу, честно, как есть. Мне в кайф, когда люди приходят и поддерживают даже на тренировках. Это даёт заряд бодрости, ноги сразу по-другому бегут. Спасибо вам!» — написал Якупов в своём телеграм-канале.

В 2012 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал Якупова в первом раунде под общим первым номером. Также в НХЛ форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Всего в лиге Якупов отыграл 350 матчей, заработав 136 (62+74) очков. С 2018 года Якупов играет в КХЛ.