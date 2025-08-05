Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наиль Якупов поделился эмоциями от открытой тренировки с болельщиками «Авангарда»

Наиль Якупов поделился эмоциями от открытой тренировки с болельщиками «Авангарда»
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился эмоциями от открытой тренировки, на которой присутствовали болельщики омского клуба.

«Провели открытую тренировку для наших потрясающих болельщиков! По себе скажу, честно, как есть. Мне в кайф, когда люди приходят и поддерживают даже на тренировках. Это даёт заряд бодрости, ноги сразу по-другому бегут. Спасибо вам!» — написал Якупов в своём телеграм-канале.

В 2012 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал Якупова в первом раунде под общим первым номером. Также в НХЛ форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Всего в лиге Якупов отыграл 350 матчей, заработав 136 (62+74) очков. С 2018 года Якупов играет в КХЛ.

Материалы по теме
«Запомнил, Якупа». Видео реакции Овечкина на хорошую защиту от Якупова на «Матче года»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android