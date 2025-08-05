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Российский вратарь Мурашов вошёл в список лучших молодых игроков в системе «Питтсбурга»

Российский вратарь Мурашов вошёл в список лучших молодых игроков в системе «Питтсбурга»
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Российский вратарь Сергей Мурашов вошёл в список лучших молодых игроков в системе «Питтсбург Пингвинз» по версии Daily Faceoff. Первое место занял 21-летний нападающий Рутгер Макгроарти.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Рутгер Макгроарти.
2. Бенжамин Киндел.
3. Харрисон Брунике.
4. Вилле Койвунен.
5. Оуэн Пикеринг.
6. Билл Зоннон.
7. Уильям Хоркофф.
8. Сергей Мурашов.
9. Мельвин Фернстрём.
10. Пейтон Кеттлс.

Мурашов подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. Сергей был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошлом сезоне в 16 встречах в АХЛ он отразил 91,3% бросков, коэффициент надёжности 2,64 с одним «сухим» матчем.

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