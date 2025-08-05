«Хороший защитник, на шайбу не гавкает». Шарипзянов — о тренировках с американцем Чеккони

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что иностранные хоккеисты отметили домашнюю арену в Омске, а также рассказал об игре с новичком команды — американским игроком обороны Джозефом Чеккони.

«Ребята все влились, все просто рады быть здесь, иностранцы даже говорят, что не все арены в НХЛ похожи на нашу. Будем сыгрываться, конечно, это займёт какое-то время, но для нас самое главное – подойти к плей-офф в боевой готовности.

Да, катался сегодня в паре с Чеккони. Это хороший, габаритный защитник, но и на шайбу, так скажем, не гавкает, может отдать передачу. Два дня покатались, довольны друг другом, так что просто нужно время привыкнуть. Сезон покажет, как будут компоноваться пары обороны. У нас есть глубина в этой линии, все должны быть готовы сыграть с каждым. Думаю, уже на турнире в Омске мы будем играть с разными партнёрами», – цитирует Шарипзянова пресс-служба КХЛ.