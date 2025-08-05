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«Торонто» продлил контракт с защитником Вильнёвом

«Торонто» продлил контракт с защитником Вильнёвом
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«Торонто Мэйпл Лифс» продлил контракт с защитником Вильямом Вильнёвом. Как сообщает пресс-служба канадского клуба, двухстороннее соглашение рассчитано сроком на один год.

В сезоне-2024/2025 23-летний Вильнёв набрал 40 (4+36) очков в 55 играх регулярного чемпионата АХЛ за «Торонто Марлис» при показателе полезности «+17». В его активе также две передачи в двух матчах плей-офф АХЛ.

С момента присоединения к организации он поднялся в рейтинге и зарекомендовал себя как один из лучших защитников клуба АХЛ «Торонто Марлис». В прошлом сезоне «Мэйпл Лифс» уступили «Флориде Пантерз» во втором раунде Кубка Стэнли в серии из семи матчей.

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