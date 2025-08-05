Бывший игрок НХЛ рассказал, чем западные тренеры отличаются от российских

Поигравший в «Филадельфии Флайерз» нападающий «Нефтехимика» Максим Сушко поделился воспоминаниями о жизни в Канаде и США. Форвард ранее играл в юниорской лиге Онтарио, АХЛ и НХЛ.

– Максим, вы поиграли достаточное количество времени в Северной Америке. Чем западные специалисты отличаются от российских тренеров?

– Вниманием к мелочам и деталям. Они смотрят за всем: начиная с того, как ты ставишь клюшку, заканчивая тем, какую технику катания используешь. Очень большой акцент на теорию, многие североамериканские тренеры – отличные психологи. Мне было со всеми иностранными тренерами комфортно работать.

– Ваш период жизни в Северной Америке пришёлся на провинцию Онтарио в Канаде и штат Пенсильвания в США. Где больше понравилось?

– Мне больше понравилось в Канаде. Канадцы – они ближе к русским по характеру, менталитету, чем американцы, — приводит слова Сушко «Татар-Информ».