«Несомненная легенда». НХЛ и «Даллас» поздравили Антона Худобина с завершением карьеры

Пресс-службы Национальной хоккейной лиги и «Даллас Старз» поздравили вратаря Антона Худобина с завершением карьеры. Ранее российский голкипер объявил, что не намерен продолжать игровую карьеру. В сезоне-2019/2020 Худобин вместе со «Старз» дошёл до финала Кубка Стэнли и был основным вратарём команды в плей-офф после травмы Бена Бишопа.

«Несомненная легенда нашей франшизы и игры. Поздравляем с завершением карьеры, Добби!» — говорится в сообщении пресс-службы «Далласа».

Фото: «Даллас»

Фото: НХЛ

В 2004 году Худобин был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 206-м номером. В НХЛ, кроме «Миннесоты», выступал за «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс».