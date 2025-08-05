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Сергей Фёдоров будет помогать штабу Никитина в ХК ЦСКА работать с форвардами на сборах

Сергей Фёдоров будет помогать штабу Никитина в ХК ЦСКА работать с форвардами на сборах
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Как стало известно «Чемпионату», Сергей Фёдоров будет помогать тренерскому штабу Игоря Никитина работать с форвардами на предсезонных сборах. Сегодня, 5 августа, армейцы отправились на сборы в Минск. Тренерский штаб взял на сборы 34 хоккеиста.

На данный момент Фёдоров официально занимает должность члена наблюдательного совета ХК ЦСКА и будет работать на команду с полного согласия тренерского штаба.

В заключительный день сборов, 19 августа, ЦСКА проведёт контрольный матч с минским «Динамо».

Напомним, Никитин вернулся в ЦСКА в текущее межсезонье. В прошлом сезоне специалист стал обладателем Кубка Гагарина, возглавляя ярославский «Локомотив».

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