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Ковальчук назвал трёх тренеров, способных возглавить сборную России после возвращения

Ковальчук назвал трёх тренеров, способных возглавить сборную России после возвращения
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира 42-летний Илья Ковальчук порассуждал о том, кто из тренеров может возглавить национальную команду после возвращения на международную арену.

— Кто должен стать тренером главной сборной России после возвращения к официальным турнирам?
— На самом деле у нас сейчас есть много хороших тренеров, поэтому кандидатов будет немало. Те же Игорь Никитин, Алексей Жамнов, Сергей Фёдоров. В целом считаю, что у нас очень много классных молодых специалистов, которые прогрессируют, рвутся в бой и пропагандируют правильные вещи. Их знает и помнит молодёжь, они и на личном примере могут многое показать. Поэтому уверен, что с тренерским штабом у нас проблем точно не будет, — цитирует Ковальчука Legalbet.

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