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Пресс-служба «Вашингтона» стала лауреатом престижной премии за работу в прошлом сезоне

Пресс-служба «Вашингтона» стала лауреатом престижной премии за работу в прошлом сезоне
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Ассоциация профессиональный хоккейных журналистов (PHWA) отметила команды НХЛ с лучшей работой пресс-службы. За свою работу по ходу сезона-2024/2025 призы получили работники «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Старшим вице-президентом по коммуникациям в «Кэпиталз» является россиянин Сергей Кочаров.

«Для нас большая честь получить престижную премию. Это признание не только проливает свет на наш отдел, но и напрямую отражает профессионализм и готовность к сотрудничеству наших игроков и тренерского штаба. Их постоянная готовность к работе, неизменный профессионализм и взаимодействие со СМИ — вот что делает возможными прочные отношения с ними. Мы также хотим выразить признательность нашим владельцам и руководству за формирование культуры прозрачности, доверия и доступности, которая способствует эффективному повествованию», — цитирует Кочарова официальный сайт ассоциации журналистов.

Отмечается, что пресс-служба «Кэпиталз» отлично отработала рекордный сезон Александра Овечкина, предоставляя возможность местным и национальным журналистам освещать события.

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