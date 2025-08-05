Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с «Ванкувером»

Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс». Как сообщает пресс-служба канадского клуба, двухстороннее соглашение рассчитано сроком на один год.

25-летний Кравцов являлся ограниченно свободным агентом в КХЛ. В прошедшем сезоне Кравцов сыграл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Российский форвард в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. Всего в НХЛ на счету Кравцова 64 матча и 12 (6+6) очков. Россиянин также выступал за «Ванкувер» в сезоне-2022/2023.