Виталий Кравцов получит $ 775 тыс. за год в НХЛ, в АХЛ — $ 450 тыс.

Российский хоккеист Виталий Кравцов, вернувшийся в «Ванкувер Кэнакс» на годичный двухсторонний контракт, получит за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) $ 775 тыс. В случае выступления в АХЛ за фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс» — $ 450 тыс. Об этом сообщает журналист Рик Дхаливал в Х.

25-летний Кравцов был выбран на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим восьмым номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего за них россиянин в 48 матчах набрал 10 (5+5) очков. Кравцов уже играл за «Ванкувер» в сезоне-2022/2023, набрав 2 (1+1) очка в 16 матчах. Минувший сезон россиянин отыграл в составе челябинского «Трактора».