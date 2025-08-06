Агент Виталия Кравцова в НХЛ отреагировал на подписание контракта игрока с «Ванкувером»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Виталия Кравцова, прокомментировал подписание своим клиентом контракта с канадской командой.

«Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за «Ванкувер Кэнакс». Мы подписали контракт сроком на один сезон», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

О подписании соглашения между 25-летним российским хоккеистом и «Ванкувером» стало известно в ночь с 5 на 6 августа. Двухсторонний контракт рассчитан на один год, Кравцов уже играл за «Кэнакс» в сезоне-2022/2023, минувший сезон провёл в составе челябинского «Трактора».