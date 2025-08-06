Ковальчук ответил, важно ли «Спартаку» было продлить контракт с главным тренером Жамновым

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук рассказал, насколько важным для московского клуба было продление контракта с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

— Насколько важно было продлить главного тренера Алексея Жамнова?

— Очень важно. Алексей Юрьевич — стержень. Он и главный тренер, и генеральный менеджер, и душа всей команды. Я думаю, что ему очень непросто, но он сам выбрал такую роль, и он с ней справляется. Мы со своей стороны всегда его поддержим. Я думаю, что он один из самых харизматичных тренеров в лиге. Это дорогого стоит.

— Он вас не приглашал в команду не на роль хоккеиста?

— Пусть это останется вне публичного пространства, — приводит слова Ковальчука «Известия».

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4 в серии).