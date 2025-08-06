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Илья Ковальчук ответил, способен ли «Спартак» выйти в полуфинал Кубка Гагарина

Илья Ковальчук ответил, способен ли «Спартак» выйти в полуфинал Кубка Гагарина
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира 42-летний Илья Ковальчук ответил на вопрос, способен ли московский «Спартак» выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Победителем турнира в 2025 году стал ярославский «Локомотив». «Спартак» уступил «Салават Юлаеву» в четвертьфинале.

— Этот «Спартак» может выйти в полуфинал Кубка Гагарина?
— Я уверен, что именно такая цель и стоит. Загадывать не будем, но точно можно сказать, что команда усилилась и появилась глубина состава. Во вратарской линии тоже нет вопросов, потому что подписали Дмитрия Николаева на длинный контракт. Всё в их руках, — приводит слова Ковальчука «Известия».

Ковальчук трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Он — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный на драфте НХЛ под общим первым номером. Форвард установил множество рекордов результативности в клубе НХЛ «Атланте Трэшерз» и стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

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