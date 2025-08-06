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Вячеслав Быков поделился мыслями о перспективах «Авангарда» в новом сезоне КХЛ

Вячеслав Быков поделился мыслями о перспективах «Авангарда» в новом сезоне КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о перспективах «Авангарда» в новом сезоне КХЛ.

«Авангард» всегда представлял собой клуб с большими амбициями и традициями. Знаю, что сейчас в «Авангарде» работает канадский тренер, который показывает неплохие результаты. Решение назначить иностранца главным тренером приняло руководство «Авангарда», и я уважаю этот выбор. В будущем «Авангард» сможет претендовать на многое, ведь школа и бюджет позволяют ему это делать», – приводит слова Быкова LiveResult.

В прошлом сезоне «Авангард» дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи матчей.

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