Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о перспективах «Авангарда» в новом сезоне КХЛ.

«Авангард» всегда представлял собой клуб с большими амбициями и традициями. Знаю, что сейчас в «Авангарде» работает канадский тренер, который показывает неплохие результаты. Решение назначить иностранца главным тренером приняло руководство «Авангарда», и я уважаю этот выбор. В будущем «Авангард» сможет претендовать на многое, ведь школа и бюджет позволяют ему это делать», – приводит слова Быкова LiveResult.

В прошлом сезоне «Авангард» дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи матчей.