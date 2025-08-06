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Яромир Ягр сыграл за «Кладно» в предсезонном матче и отметился результативной передачей

Яромир Ягр сыграл за «Кладно» в предсезонном матче и отметился результативной передачей
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53-летний нападающий Яромир Ягр сыграл за «Кладно» в предсезонном матче и отметился результативной передачей. «Кладно» обыграл «Литвинов» в товарищеской встрече со счётом 3:2. Как сообщает iSport.cz, у Ягра ещё нет контракта с командой.

Ягр принял участие в 39 матчах в прошлом сезоне и набрал 16 (5+11) очков. Чешский нападающий провёл уже 37 сезонов в профессиональном хоккее.

Яромир Ягр — обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. С 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (1991, 1992).

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