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Народный артист России о ХК ЦСКА: если команда сработается, то её ждут великие достижения

Народный артист России о ХК ЦСКА: если команда сработается, то её ждут великие достижения
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Народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман назвал нового главного тренера ЦСКА Игоря Никитина большим профессионалом.

«Тренер — очень важный человек в команде. Никитин — хороший тренер, большой профессионал, я бы назвал его победителем. Если команда сработается, то её ждут великие достижения. Прелесть этого вида спорта в том, что если не работает хотя бы одна составляющая — будь то настроение, «химия» между тренером и командой, настрой перед игрой — то победу очень тяжело заработать», — цитирует Бутмана ТАСС.

Никитин выигрывал с ЦСКА Кубок Гагарина в 2019 году. В прошлом сезоне тренер также стал обладателем главного трофея КХЛ вместе с «Локомотивом» и в межсезонье перешёл в армейский клуб.

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