В «Тракторе» отреагировали на переход Виталия Кравцова в НХЛ

Пресс-служба «Трактора» отреагировала на переход нападающего Виталия Кравцова в НХЛ. Бывший форвард «Трактора» подписал однолетнее двустороннее соглашение с «Ванкувер Кэнакс». Права на Кравцова в КХЛ закреплены за «Трактором».

«В минувшем сезоне нападающий вошёл в элитный Клуб Валерия Белоусова, в котором находятся хоккеисты, забросившие за чёрно-белых более 100 шайб. Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке», — говорится в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

Виталий Кравцов — воспитанник челябинского хоккея. В КХЛ форвард всю карьеру провёл в родном «Тракторе», сыграв 367 матчей и набрав 199 (106+93) очков при показателе полезности «+22». За это время стал трёхкратным бронзовым (2018, 2022, 2024) и серебряным (2025) призёром чемпионата КХЛ.