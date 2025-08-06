Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» отреагировали на переход Виталия Кравцова в НХЛ

В «Тракторе» отреагировали на переход Виталия Кравцова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Трактора» отреагировала на переход нападающего Виталия Кравцова в НХЛ. Бывший форвард «Трактора» подписал однолетнее двустороннее соглашение с «Ванкувер Кэнакс». Права на Кравцова в КХЛ закреплены за «Трактором».

«В минувшем сезоне нападающий вошёл в элитный Клуб Валерия Белоусова, в котором находятся хоккеисты, забросившие за чёрно-белых более 100 шайб. Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке», — говорится в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

Виталий Кравцов — воспитанник челябинского хоккея. В КХЛ форвард всю карьеру провёл в родном «Тракторе», сыграв 367 матчей и набрав 199 (106+93) очков при показателе полезности «+22». За это время стал трёхкратным бронзовым (2018, 2022, 2024) и серебряным (2025) призёром чемпионата КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с «Ванкувером»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android