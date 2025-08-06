Олимпийский чемпион — о назначении Кравца в «Барыс»: клуб вернулся на правильный курс

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов положительно оценил назначение Михаила Кравца главным тренером «Барыса».

– К сожалению, в последние годы «Барыс» ушёл от взвешенности, его бросало из крайности в крайность, он включился в моду на натурализацию. Прошлый сезон, когда команда сразу же затонула в подвале Восточной конференции, – показатель. И вот пришла новость о том, что клуб наконец-то определился и сделал ставку на российского тренера, моего коллегу Михаила Кравца. Это радует, на мой взгляд, «Барыс» вернулся на правильный курс.

– Новый главный тренер «Барыса» заявил, что в ближайшее время руководство сможет усилить состав ещё 10 игроками. Это реально?

– Вполне. Понятно, что сейчас нет такой конкуренции, как, например, во времена советского хоккея. Тем не менее мастера на рынке есть. Да и лимит на легионеров на команду не давит. Тут самое правильное – найти правильный баланс между казахстанской молодёжью, игроками среднего звена и ветеранами. Думаю, что для российского тренера никакой загадки тут нет, менталитет хоккеистов с постсоветского пространства всем понятен. При правильном строительстве команда будет бороться за плей-офф, — цитирует Светлова Russia-Hockey.