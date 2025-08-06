Генменеджер «Трактора» о Кравцове: до последнего рассчитывали на его положительное решение

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Виталием Кравцовым, который в итоге подписал однолетнее двустороннее соглашение с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

«Переговоры с Виталием Кравцовым были продолжительными и регулярно меняли своё направление. Ему было сделано несколько предложений, но в итоге нападающий предпочёл продолжить карьеру за океаном. Скажу, что мы до последнего рассчитывали на его положительное решение, хотя и держали в уме, что Виталий всё-таки решит в четвёртый раз попытать силы в Северной Америке. Желаем ему успехов и осуществления давней мечты», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.