Генменеджер «Ванкувера» высказался о подписании контракта с Виталием Кравцовым

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин высказался о подписании контракта с нападающим Виталием Кравцовым. Форвард подписал однолетний двусторонний контракт с кэпхитом $ 775 тыс. В случае выступления россиянина в АХЛ за фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс» зарплата составит $ 450 тыс.

«Виталий провёл сильный сезон в КХЛ и внёс большой вклад в результаты своей команды. За два сезона в России он много работал над своей игрой. Мы с нетерпением ждём возможности оценить его, когда он приедет в тренировочный лагерь», – цитирует Альвина пресс-служба клуба.

Виталий Кравцов — воспитанник челябинского хоккея. В КХЛ форвард всю карьеру провёл в родном «Тракторе», сыграв 367 матчей и набрав 199 (106+93) очков при показателе полезности «+22». За это время стал трёхкратным бронзовым (2018, 2022, 2024) и серебряным (2025) призёром чемпионата КХЛ.