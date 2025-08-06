Василий Демченко высказался о приходе в минское «Динамо» голкипера Зака Фукале

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко высказался о приходе в белорусский клуб голкипера Зака Фукале. Канадский вратарь в межсезонье перешёл из «Трактора», где выступал на протяжении двух сезонов.
– Как с Заком Фукале нашли общий язык?
– Нормально. Зак – общительный парень. Никаких проблем. Хорошо общаемся на английском. Но он и русский немного знает.
– На тренировке заметил, что он эмоциональный.
– Да, не любит молчать (с улыбкой).
– В этом плане вы разные?
– Да, я более спокойный в этом плане, — цитирует Демченко пресс-служба клуба.
Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2,25.