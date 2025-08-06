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Ковальчук — о магнитогорском «Металлурге»: этот состав может претендовать на чемпионство

Ковальчук — о магнитогорском «Металлурге»: этот состав может претендовать на чемпионство
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира 42-летний Илья Ковальчук рассказал о своём отношении к составу магнитогорского «Металлурга», который состоит преимущественно из негабаритных техничных хоккеистов.

«В современном хоккее самое главное — движение, мобильность и взаимопонимание. Сейчас в хоккее размеры не имеют значения. Этот состав может претендовать на чемпионство. Разин в первый год показал это. Мало кто мог предположить, что «Магнитка» выиграет. Думаю, это классная команда. Сейчас вообще уровень в КХЛ подравнялся. Явные фавориты — «Локомотив» и ЦСКА с приходом Никитина. И с приходом нескольких игроков в армейский клуб. Но нет такого разрыва, как раньше. Посмотрим, будет интересный чемпионат», — цитирует Ковальчука Legalbet.

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