Ковальчук — о магнитогорском «Металлурге»: этот состав может претендовать на чемпионство

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира 42-летний Илья Ковальчук рассказал о своём отношении к составу магнитогорского «Металлурга», который состоит преимущественно из негабаритных техничных хоккеистов.

«В современном хоккее самое главное — движение, мобильность и взаимопонимание. Сейчас в хоккее размеры не имеют значения. Этот состав может претендовать на чемпионство. Разин в первый год показал это. Мало кто мог предположить, что «Магнитка» выиграет. Думаю, это классная команда. Сейчас вообще уровень в КХЛ подравнялся. Явные фавориты — «Локомотив» и ЦСКА с приходом Никитина. И с приходом нескольких игроков в армейский клуб. Но нет такого разрыва, как раньше. Посмотрим, будет интересный чемпионат», — цитирует Ковальчука Legalbet.