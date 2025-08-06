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Исключённый из КХЛ «Витязь» опубликовал воображаемый состав на тренировочные сборы

Исключённый из КХЛ «Витязь» опубликовал воображаемый состав на тренировочные сборы
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Исключённый из КХЛ «Витязь» опубликовал воображаемый состав на тренировочные сборы. Ранее клуб покинул число участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за финансовых проблем.

«(В чуть лучшем мире / немного более удачном измерении) Наш «Витязь», собравшись после отпуска и пройдя УМО [углублённое медицинское обследование], начал предсезонный сбор, который этим летом проводится на базе Парка «Патриот» в Московской области. Участие в сборе принимает 31 игрок – три вратаря, девять защитников и 19 нападающих», – говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

Фото: «Витязь»

«Витязь» выступал в КХЛ с момента основания лиги — с сезона-2008/2009.

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