«Попал на какую-то планету сумасшедшую». Дацюк вспомнил эмоции от игры в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк поделился эмоциями от своих первых матчей в НХЛ. При игре за «Детройт Ред Уингз» россиянин совершил результативную ошибку в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз», который закончился поражением «красных крыльев» со счётом 2:3.

«Ну, чувства, конечно, как я попал на какую-то планету сумасшедшую, где не то что там другой мир открылся мне, и хоккейный, и я мог присутствовать на тренировке, где каждая тренировка для меня как урок обучения был. В какой-то день я мог за одним игроком посмотреть, в какой-то день — за другим.

Этот матч я тоже, конечно, помню, он у меня в отдельном шкафчике лежит, он в дальнейшем у меня перерос уже как в хороший урок из плохого. И я намного чётче этот момент помню. Как и такой тоже хороший игрок, Палффи, меня ещё и обыграл, прежде чем забить. Я ещё и успел в защиту вернуться, и меня ещё там обыграли, и Гашека там раздели. И этот крик в раздевалке.

И после того как мы пришли в автобус, я всё ещё думал: «Ну кто-то же должен мне что-то сказать, хоть что-то там, так хотя бы пройти, сказать». Но никто не сказал. И ваши слова, когда я говорю: «Так, а что дальше-то? Никто ничего не говорит». [В ответ] «Всё, забудь, ещё 73 игры. У тебя завтра, мы уже завтра начинаем другую игру, всё, сделай свой анализ и готовься на следующую игру». Всё равно я это пережил, но для меня это было новое, новое испытание, которое в будущем я перевёл уже в хорошее.

Также как бы сейчас стараюсь это применять, рассказывать, что всё, ты уже ничего не можешь изменить, уже давай двигаться вперёд больше, чтобы не повторять ошибок», — сказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».