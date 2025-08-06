Дацюк — об игре в звене с Бреттом Халлом: он всё время что-то говорил, что я не мог понять

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк высказался об игре за «Детройт Ред Уингз» в одном звене с легендарным канадским форвардом Бреттом Халлом.

«Конечно, с Бреттом было очень легко, просто, он помогал. Одна трудность была, что он всё время что-то говорил, что я не мог понять. И пришлось обращаться за помощью, часто обращался [к другим игрокам]:

— Что он говорит всё время?

— Пасуй ему.

— Да как ему пасовать, он закрытый всё время, закрытый.

А он тебе говорит: «Видишь клюшку, ты ему туда давай».

Один из таких больших плюсов было, что да, он часто очень был открыт, да, я не успевал ему даже всегда отдать. И даже если я отдавал неточные передачи, он мог подстраиваться и из этого положения бросить, и причём бросить сильно и точно. Хотя клюшка у него была такая мягкая, я даже не знаю, как ей можно вообще поднять шайбу там. Потому что я пробовал эти клюшки там, я её даже ото льда оторвать не мог. Но он это мог делать и мог делать это с таким величием.

И, конечно, он многому тоже научил, подсказывал. Я смотрел, у него не было большой скорости, и у меня не было большой. И как он этим пользовался, и как он делал сильную сторону из этого. И он много катался на двух коньках по зоне, он не бежал никуда, он накатывался в нужное время, прикатывался всё время на двух ногах, он был небольшого роста, был согнут, и он был готов к этому броску», — сказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».