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Павел Дацюк назвал самого комфортного партнёра по звену за свою карьеру

Павел Дацюк назвал самого комфортного партнёра по звену за свою карьеру
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк назвал шведского форварда Хенрика Зеттерберга самым комфортным партнёром в своей карьере.

— С кем тебе было комфортно? Кто для тебя был игрок, с которым ты просто получал удовольствие? И все твои ходы, все твои мысли, они находили, находили адресата, а там уже исполняли.
— Ну, самый большой такой путь, с кем было комфортно, это, конечно, Хенрик Зеттерберг. У нас как-то сразу с первого года с ним так заладилось, мы хорошо чувствовали себя. Он помладше меня. И у нас было хорошее взаимодействие. Он вроде тоже как и центральный, но мы друг друга подменяли, и третьего добавляли нам Холмстрема, который понимал свою работу. И для нас хорошо было, что мы эту шайбу делили только на двоих, а не на троих, он с этим хорошо смирился, и вот с ним на протяжении многих лет. Но мы по стечению обстоятельств немного с ним играли, потому что тренеры, они не хотели иметь такую одну сильную тройку, они старались нас использовать в двух разных звеньях, чтобы было два центральных. Особенно на выезде, если хочет противник закрыть кого-то там, чтобы был шанс кому-то.

Но опять так вот вспоминаешь, у нас хорошо с ним было вдвоём, но как только кто-то один получал травму, как-то так команда сразу доверяла весь руль этому игроку. И этот игрок прямо в геометрической прогрессии набирал очки, он себя чувствовал более комфортно, он более в себе уверен, чувствовал как-то себя, ну, более раскрепощённо, и у него всё получалось, потому что, может быть, у него не было чувства, что надо делиться, не брать на себя одеяло, может быть, с чем-то связано ещё было», — сказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».

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