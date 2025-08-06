Дацюк — о Майке Бэбкоке: он показал другой аспект подхода к тренировочному процессу

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк рассказал о работе с тренером Майком Бэбкоком, под руководством которого россиянин выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2005 по 2015 год.

«На самом деле он профессионал, да, у него может быть чуть-чуть такой попроще хоккей, более прямолинейный. И у него, наверное, больше от защиты хоккей. Сначала даже вот то, что мне запомнилось, он говорил — чем меньше ты играешь в защите, чем быстрее мы шайбу отберём вместе, тем больше времени у тебя в смену останется с шайбой, ты можешь там туда добежать и что-то делать.

Я это, конечно, постарался так использовать и запомнить, что шайбу тут отобрали. И конечно, у него был такой принцип, что отбирает не один, там, не два, а всей пятеркой прибежали, быстро отобрали и можем идти, тоже хороший такой результат. Все вроде тяжелую работу все вместе сделали и вместе побежали, если силы есть у кого-то, побежали забивать гол. Конечно, он большой такой психолог и мотиватор.

Он на протяжении всей карьеры старался команду держать. Кто-то смог с этим справиться, кому-то было тяжело. Наверное, это тоже зависит от воспитания или ещё восприятия, как к этому относиться. Но он каждую тренировку приходил заряженный сам и старался других заставить профессионально подходить к этому делу. Он на самом деле показал другой аспект подхода вообще к тренировке, тренировочному процессу», — сказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».