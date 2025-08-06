«Сейчас это всё переходит в лёгкий бизнес». Дацюк назвал проблему в детском хоккее

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк назвал проблему в детском хоккее и вспомнил, как сам начинал свой путь в игре.

«Мы ходили сами, получали удовольствие, с тренировок приходили во двор, у нас были во дворе клубы и там тренеры, которые были одной философии. «Ребята, получайте удовольствие, рисуйте на льду, что хотите, получится — получится, не получится — не получится».

Сейчас это всё переходит в такой какой-то лёгкий бизнес, поднятие имени школы на данном этапе, а не конечный, всё — не смотрят на конечный результат. Сейчас получил, выиграли, значит, больше нас всех знает, больше детей придут. Многие дети уже не идут туда с удовольствием, уже надо.

— Это уже работа, да, получается?

— Ранняя работа. Я первые деньги получил в молодёжной команде. Я тогда ещё, мне дали деньги, думаю — я занимаюсь любимым делом, мне ещё и деньги платят, так я вообще хорошо пристроился. А сейчас это уже с детства тебе надо, ты должен, ты обязан, мы тебе купили, ты то, ты это. И вот так это уже такая пропаганда идёт, — сказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».