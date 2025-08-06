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Дацюк — об игре за СКА: команда хочет много забивать, не хочет играть в оборону

Дацюк — об игре за СКА: команда хочет много забивать, не хочет играть в оборону
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк рассказал о возвращении из НХЛ в КХЛ. В 2016 году хоккеист пополнил состав петербургского СКА.

«Я вернулся домой, в Россию. Чем старше я становился, тем больше мне хотелось вернуться домой, в Россию. Команда с поставленной целью выиграть Кубок. Очень много хороших игроков в команде. Но были трудности. Команда хочет много забивать, не хочет играть в оборону. Хотя у нас были хорошие защитники, но многие уехали потом в НХЛ, там всё ещё играют и Гавриков, и Зуб, и вратарь Шестёркин.

Был хороший опыт, но чувствовался разный подход. Профессионализм тоже чувствовался, это всё было видно. И, конечно, хотелось это поправить, потому что много было молодых игроков, и старался я поделиться, показать своим примером, что всё-таки нужно на льду и вне льда. И в зале, везде ты должен быть профессионалом, не только когда ты выходишь и надеваешь майку игровую», — сказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».

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