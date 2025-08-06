Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дацюк назвал причины провалов хоккейной сборной России на Олимпиадах-2010 и 2014

Павел Дацюк назвал причины провалов хоккейной сборной России на Олимпиадах-2010 и 2014
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк рассказал, чего не хватило сборной России на Олимпиадах 2006, 2010 и 2014 годов, чтобы завоевать золото. В Турине россияне заняли четвёртое место, в Ванкувере были разгромлены канадцами со счётом 7:3, а на домашней Олимпиаде в Сочи россияне в 1/4 финала проиграли сборной Финляндии со счётом 1:3.

Олимпийские игры 2010 . 1/4 финала
25 февраля 2010, четверг. 03:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 7
Канада
0:1 Гецлаф (Бойл, Пронгер) – 02:21 (5x5)     0:2 Бойл (Хитли, Марло) – 12:09 (5x4)     0:3 Нэш (Тэйвз, Ричардс) – 12:55 (5x5)     1:3 Калинин (Волченков, Фёдоров) – 14:39 (5x5)     1:4 Морроу (Бойл, Кит) – 18:18 (5x5)     1:5 Перри (Гецлаф, Кит) – 23:10 (5x5)     1:6 Уэбер (Тэйвз, Игинла) – 24:07 (5x5)     2:6 Афиногенов (Ковальчук, Гребешков) – 24:46 (5x5)     2:7 Перри (Стаал, Гецлаф) – 29:51 (5x5)     3:7 Гончар (Малкин) – 31:40 (5x4)    
Олимпийские игры 2014 . 1/4 финала
19 февраля 2014, среда. 16:30 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 1
Россия
0:1 Ковальчук (Дацюк) – 07:51 (5x4)     1:1 Аалтонен (Контиола) – 09:18 (5x5)     2:1 Селянне (Гранлунд) – 17:38 (5x5)     3:1 Гранлунд (Селянне, Тимонен) – 25:37 (5x4)    

— Вот оглядываясь назад, какие у тебя есть мысли? Что поменял бы или чего где-то не хватило? Ну, обрисуй хотя бы так вкратце, чего не хватило, чтобы выиграть? Как ты смотришь на эти три Олимпиады? 2006, 2010, 2014. Турин, Ванкувер, Сочи.
 — Ну, они достаточно все разные. Если брать Турин после Канады, такой сделали шаг, всю страну порадовали, конечно, что мы выбили Канаду. Но после этого эмоций не хватило у нас. Просто, видать, этот матч был такой для нас, такой скрытый финал.

Перебраться уже в Ванкувер, не хватило нам дисциплины, терпения. И как раз это был Майк Бэбкок, он понимал, за счёт чего, за счёт каких сильных качеств, какие наши сильные качества сдержать, он всё понимал и готовился не перед Олимпиадой, он уже готовился задолго до неё, он уже всё понимал. Какие игроки у нас будут, кто против кого будет играть, кого надо с кем ставить, он разменял это всё.

В Сочи, я думаю, что нам тоже не хватило терпения. Мы всё время думаем, что у нас много таланта и за счёт этого таланта мы можем любого победить. Да, это мы можем, но всё-таки надо уметь и терпеть. Такая же, я думаю, возможность была и вот на последней Олимпиаде. Мы были сильно уверены, что мы должны победить, и всё-таки соперник — Германия. Это не Канада, на такого соперника не надо настраиваться. Была большая уверенность, а Германия была очень физически подготовлена, терпелива и монотонно играла в одну и ту же игру. Мы, наверное, в конце так уже, надо раскрываться, чуть не дотерпели, но с божьей помощью всё получилось, — сказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».

Материалы по теме
Павел Дацюк назвал самого комфортного партнёра по звену за свою карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android