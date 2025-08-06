Павел Дацюк назвал причины провалов хоккейной сборной России на Олимпиадах-2010 и 2014

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк рассказал, чего не хватило сборной России на Олимпиадах 2006, 2010 и 2014 годов, чтобы завоевать золото. В Турине россияне заняли четвёртое место, в Ванкувере были разгромлены канадцами со счётом 7:3, а на домашней Олимпиаде в Сочи россияне в 1/4 финала проиграли сборной Финляндии со счётом 1:3.

— Вот оглядываясь назад, какие у тебя есть мысли? Что поменял бы или чего где-то не хватило? Ну, обрисуй хотя бы так вкратце, чего не хватило, чтобы выиграть? Как ты смотришь на эти три Олимпиады? 2006, 2010, 2014. Турин, Ванкувер, Сочи.

— Ну, они достаточно все разные. Если брать Турин после Канады, такой сделали шаг, всю страну порадовали, конечно, что мы выбили Канаду. Но после этого эмоций не хватило у нас. Просто, видать, этот матч был такой для нас, такой скрытый финал.

Перебраться уже в Ванкувер, не хватило нам дисциплины, терпения. И как раз это был Майк Бэбкок, он понимал, за счёт чего, за счёт каких сильных качеств, какие наши сильные качества сдержать, он всё понимал и готовился не перед Олимпиадой, он уже готовился задолго до неё, он уже всё понимал. Какие игроки у нас будут, кто против кого будет играть, кого надо с кем ставить, он разменял это всё.

В Сочи, я думаю, что нам тоже не хватило терпения. Мы всё время думаем, что у нас много таланта и за счёт этого таланта мы можем любого победить. Да, это мы можем, но всё-таки надо уметь и терпеть. Такая же, я думаю, возможность была и вот на последней Олимпиаде. Мы были сильно уверены, что мы должны победить, и всё-таки соперник — Германия. Это не Канада, на такого соперника не надо настраиваться. Была большая уверенность, а Германия была очень физически подготовлена, терпелива и монотонно играла в одну и ту же игру. Мы, наверное, в конце так уже, надо раскрываться, чуть не дотерпели, но с божьей помощью всё получилось, — сказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».