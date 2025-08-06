Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблеме подготовки качественных российских хоккеистов.

«Я давно понимал, что нужно заниматься собственной подготовкой, собственными кадрами, собственными звёздочками. Именно звёздочками, а не ширпотреб выпускать, который в принципе везде одинаковый. А вот со звёздочками у нас тяжело. Индивидуальный подход к игрокам тоже отсутствует. Но самое главное, что у нас нет воспроизводства ярких игроков практически во всех амплуа – начиная с защитников, центральных нападающих, крайних нападающих. Ну и с уходом многих вратарей в НХЛ и АХЛ уровень просел.

А это всё зависит от подготовки. Если у нас идёт усреднённая подготовка по каким-то шведско-скандинавским и североамериканским методикам, то вы и получаете беготню на площадке, а не игроков. А те игроки, которые в хоккей играют, они уезжают в НХЛ», — цитирует Плющева «Татар-информ».